Рыбьякова Татьяна Григорьевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Рыбьякова Татьяна Григорьевна
- Пол
- муж
- Возраст (месяцев)
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1897
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 11
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Затонский
- Место события
- выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 24
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 11
01 | Рыбьяков Фирс Петрович: 68 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Евдокия Федоровна: 52 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьяков Григорий Фирсович: 32 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Рыбьякова Екатерина Фирсовна: 37 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Рыбьякова Василисса Петровна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
06 | Рыбьяков Николай Григорьевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Рыбьяков Василий Григорьевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Рыбьякова Татьяна Григорьевна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Рыбьяков Иван Гордеевич: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [4]
10 | Ослина Марья Агаповна: 14 лет | Крестьяне из государственных - призреваемая
- Комментарий наборщика
- возраст: менее 1 месяца
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- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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