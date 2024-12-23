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Рыбьяков Василий Григорьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Рыбьяков Василий Григорьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1895
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
11
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Затонский
Место события
выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 24
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 11
01 | Рыбьяков Фирс Петрович: 68 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Евдокия Федоровна: 52 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьяков Григорий Фирсович: 32 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Рыбьякова Екатерина Фирсовна: 37 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Рыбьякова Василисса Петровна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
06 | Рыбьяков Николай Григорьевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Рыбьяков Василий Григорьевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Рыбьякова Татьяна Григорьевна: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - дочь [3]
09 | Рыбьяков Иван Гордеевич: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [4]
10 | Ослина Марья Агаповна: 14 лет | Крестьяне из государственных - призреваемая
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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