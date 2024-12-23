Фомин Василий Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Василий Миронович

Фомин Василий Миронович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Фомин Василий Миронович
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1889
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
10
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Затонский
Место события
выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 22
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 10
01 | Фомин Мирон Захарович: 43 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Евдокия Осиповна: 46 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Афанасий Миронович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Фомин Василий Миронович: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Фомина Марфа Мироновна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Фомина Александра Мироновна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Фомина Анна Мироновна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Фомина Дарья Ивановна: 70 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.