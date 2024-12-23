Рыбьяков Терентий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыбьяков Терентий Ильич

Рыбьяков Терентий Ильич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Рыбьяков Терентий Ильич
Пол
муж
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
9
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Затонский
Место события
выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 20
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 9
01 | Рыбьяков Терентий Ильич: 47 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Пелагия Егоровна: 47 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Грибанов Степан Терентьевич: 16 лет | Крестьяне из государственных - приемный сын [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.