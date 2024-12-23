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Рыбьякова Ульяна Гордеевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Рыбьякова Ульяна Гордеевна
Пол
муж
Возраст (месяцев)
6
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
8
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Затонский
Место события
выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 18
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 8
01 | Рыбьяков Гордей Фирсович: 39 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Рыбьякова Дарья Ивановна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Рыбьяков Иван Гордеевич: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Рыбьяков Василий Гордеевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Рыбьяков Павел Гордеевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Рыбьякова Марья Гордеевна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Рыбьякова Ульяна Гордеевна: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Шубина Ольга Кириловна: 70 лет | Крестьяне из государственных - теща [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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