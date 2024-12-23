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Иванов Федул Михайлович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Иванов Федул Михайлович
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1878
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
7
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Затонский
Место события
выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 16
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 7
01 | Киселев Петр Григорьевич: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Киселева Анна Николаевна: 43 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Киселев Михаил Петрович: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Киселева Анастасия Петровна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Иванов Федул Михайлович: 19 лет | Крестьяне из государственных - сын [2]
06 | Иванова Фекла Михайловна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
07 | Фатеев Прохор Михайлович: 1 год | Крестьяне из государственных - внук [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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