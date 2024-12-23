Бизина Ольга Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБизина Ольга Филипповна

Бизина Ольга Филипповна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бизина Ольга Филипповна
Пол
жен
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1883
Родственная связь
племянница [1]
Номер семьи
6
Номер в семье
9
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Затонский
Место события
выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 6
01 | Чащин Никита Терентьевич: 34 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Чащина Ирина Фоминична: 38 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Чащин Василий Никитич: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Чащин Константин Никитич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Чащин Сергей Никитич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Чащина Мария Никитична: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Чащина Александра Никитична: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Чащина Евфимия Никитична: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Бизина Ольга Филипповна: 14 лет | Крестьяне из государственных - племянница [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.