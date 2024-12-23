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Чащина Александра Никитична

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Чащина Александра Никитична
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1891
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
6
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Затонский
Место события
выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 14
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 6
01 | Чащин Никита Терентьевич: 34 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Чащина Ирина Фоминична: 38 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Чащин Василий Никитич: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Чащин Константин Никитич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Чащин Сергей Никитич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Чащина Мария Никитична: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Чащина Александра Никитична: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Чащина Евфимия Никитична: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Бизина Ольга Филипповна: 14 лет | Крестьяне из государственных - племянница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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