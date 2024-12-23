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Винокуров Никифор Зиновьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Винокуров Никифор Зиновьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
прохожий
Номер семьи
5
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Затонский
Место события
выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 12
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 5
01 | Фомин Алексей Степанович: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Ксения Яковлевна: 50 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Иван Алексеевич: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Грачев Глеб Иванович: 40 лет | Крестьяне из государственных - постоялец
05 | Огарков Александр Андреевич: 54 года | Крестьяне из государственных - постоялец
06 | Винокуров Никифор Зиновьевич: 36 лет | Крестьяне из государственных - прохожий
07 | Гончаров Лука Васильевич: 38 лет | Крестьяне из государственных - прохожий
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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