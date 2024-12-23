Фомин Алексей Степанович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Фомин Алексей Степанович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 46
- Год рождения вычисленный
- 1851
- Родственная связь
- хозяин
- Номер семьи
- 5
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Затонский
- Место события
- выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 12
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 5
01 | Фомин Алексей Степанович: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Фомина Ксения Яковлевна: 50 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Фомин Иван Алексеевич: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Грачев Глеб Иванович: 40 лет | Крестьяне из государственных - постоялец
05 | Огарков Александр Андреевич: 54 года | Крестьяне из государственных - постоялец
06 | Винокуров Никифор Зиновьевич: 36 лет | Крестьяне из государственных - прохожий
07 | Гончаров Лука Васильевич: 38 лет | Крестьяне из государственных - прохожий
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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