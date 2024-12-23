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Казанцев Григорий Тимофеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Казанцев Григорий Тимофеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
4
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Затонский
Место события
выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 10
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 4
01 | Казанцев Тимофей Моисеевич: 40 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Казанцева Евдокия Харитоновна: 38 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Казанцев Макар Тимофеевич: 14 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Казанцев Максим Тимофеевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Казанцев Григорий Тимофеевич: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Казанцева Варвара Тимофеевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Казанцева Варвара Тимофеевна: 10 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Казанцева Елена Тимофеевна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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