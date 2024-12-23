Казанцев Никита Данилович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Казанцев Никита Данилович
- Пол
- муж
- Возраст (месяцев)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1896
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 3
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- выс. Затонский
- Место события
- выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 8
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 3
01 | Казанцев Данило Моисеевич: 36 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Казанцева Варвара Захаровна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Казанцев Николай Данилович: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Казанцев Гаврило Данилович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Казанцев Василий Данилович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Казанцев Григорий Данилович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Казанцев Никита Данилович: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Казанцева Евфросиния Даниловна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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