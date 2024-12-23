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Казанцева Варвара Захаровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Казанцева Варвара Захаровна
Пол
муж
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1864
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
3
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Затонский
Место события
выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 3
01 | Казанцев Данило Моисеевич: 36 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Казанцева Варвара Захаровна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Казанцев Николай Данилович: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Казанцев Гаврило Данилович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Казанцев Василий Данилович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Казанцев Григорий Данилович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Казанцев Никита Данилович: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Казанцева Евфросиния Даниловна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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