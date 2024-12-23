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Казанцев Данило Моисеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Казанцев Данило Моисеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
3
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Затонский
Место события
выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 8
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 3
01 | Казанцев Данило Моисеевич: 36 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Казанцева Варвара Захаровна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Казанцев Николай Данилович: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Казанцев Гаврило Данилович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Казанцев Василий Данилович: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Казанцев Григорий Данилович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Казанцев Никита Данилович: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Казанцева Евфросиния Даниловна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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