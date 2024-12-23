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Забегаев Матфей Ксенофонтович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Забегаев Матфей Ксенофонтович
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1869
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
2
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Затонский
Место события
выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 6
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 2
01 | Забегаев Матфей Ксенофонтович: 28 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Забегаева Татьяна Никитична: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Забегаев Владимир Матфеевич: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Забегаева Фекла Матфеевна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Забегаева Палагия Матфеевна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Забегаев Иван Ксенофонтович: 26 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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