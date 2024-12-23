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Забегаева Анна Терентьевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Забегаева Анна Терентьевна
Пол
муж
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1877
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
1
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
выс. Затонский
Место события
выс. Затонский, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.337, лист: 4
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 1
01 | Забегаев Фома Афанасиевич: 66 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Забегаева Наталия Тимофеевна: 66 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Забегаев Павел Фомич: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Забегаева Фекла Фоминична: 22 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Забегаева Анна Терентьевна: 20 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
06 | Забегаев Димитрий Павлович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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