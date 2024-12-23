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Петелин Павлин Григорьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Петелин Павлин Григорьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1869
Родственная связь
разсыльный волостного правления
Номер семьи
145
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 330
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 145
01 | Ченобытов Владимир Петрович: 50 лет | Крестьяне из государственных - разсыльный волостного правления
02 | Петелин Павлин Григорьевич: 28 лет | Крестьяне из государственных - разсыльный волостного правления
03 | Фомин Трофим Петрович: 59 лет | Крестьяне из государственных - сторож волостного правления
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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