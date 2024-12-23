Кайдалов Алексей Захарович
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Кайдалов Алексей Захарович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1888
- Родственная связь
- шурин [1]
- Номер семьи
- 144
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Духовное
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 328
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 144
01 | Желещиков Павел Николаевич: 25 лет | Духовное - хозяин
02 | Желещикова Агриппина Захаровна: 19 лет | Духовное - жена [1]
03 | Желещикова Мария Павловна: , 1 месяц | Духовное - дочь [1]
04 | Кайдалов Алексей Захарович: 9 лет | Духовное - шурин [1]
05 | Камилавкина Александра Маркеловна: 16 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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