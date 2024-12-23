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Желещикова Агриппина Захаровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Желещикова Агриппина Захаровна
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1878
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
144
Номер в семье
2
Сословие
Духовное
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 328
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 144
01 | Желещиков Павел Николаевич: 25 лет | Духовное - хозяин
02 | Желещикова Агриппина Захаровна: 19 лет | Духовное - жена [1]
03 | Желещикова Мария Павловна: , 1 месяц | Духовное - дочь [1]
04 | Кайдалов Алексей Захарович: 9 лет | Духовное - шурин [1]
05 | Камилавкина Александра Маркеловна: 16 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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