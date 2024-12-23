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Степанова Елена Ильинична

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Степанова Елена Ильинична
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1892
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
143
Номер в семье
3
Сословие
Духовное
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 326
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 143
01 | Буковский Иаков Владимирович: 24 года | Духовное - хозяин
02 | Буковская Татиана Павловна: 24 года | Духовное - жена [1]
03 | Степанова Елена Ильинична: 5 лет | Духовное - дочь [2]
04 | Буковская Параскева Михайловна: 67 лет | Мещане - мать [1]
05 | Безгодова Елисавета Прокопиевна: 14 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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