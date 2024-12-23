Буковская Татиана Павловна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Буковская Татиана Павловна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 24
- Год рождения вычисленный
- 1873
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 143
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Духовное
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 326
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 143
01 | Буковский Иаков Владимирович: 24 года | Духовное - хозяин
02 | Буковская Татиана Павловна: 24 года | Духовное - жена [1]
03 | Степанова Елена Ильинична: 5 лет | Духовное - дочь [2]
04 | Буковская Параскева Михайловна: 67 лет | Мещане - мать [1]
05 | Безгодова Елисавета Прокопиевна: 14 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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