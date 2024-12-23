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Буковский Иаков Владимирович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Буковский Иаков Владимирович
Пол
муж
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1873
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
143
Номер в семье
1
Сословие
Духовное
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 326
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 143
01 | Буковский Иаков Владимирович: 24 года | Духовное - хозяин
02 | Буковская Татиана Павловна: 24 года | Духовное - жена [1]
03 | Степанова Елена Ильинична: 5 лет | Духовное - дочь [2]
04 | Буковская Параскева Михайловна: 67 лет | Мещане - мать [1]
05 | Безгодова Елисавета Прокопиевна: 14 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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