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Плясовских Татьяна Ефимовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Татьяна Ефимовна
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1878
Родственная связь
прислуга
Номер семьи
142
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 324
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 142
01 | Катаев Алексей Андреевич: 22 года | Духовное - хозяин
02 | Катаева Марья Ивановна: 20 лет | Духовное - жена [1]
03 | Плясовских Татьяна Ефимовна: 19 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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