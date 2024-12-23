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Инфантьева Марья Михайловна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Инфантьева Марья Михайловна
Пол
муж
Возраст (лет)
44
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
хозяйка
Номер семьи
141
Номер в семье
1
Сословие
Духовное
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 322
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 141
01 | Инфантьева Марья Михайловна: 44 года | Духовное - хозяйка
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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