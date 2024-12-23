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Лаптев Василий Ильич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Лаптев Василий Ильич
Пол
муж
Возраст (месяцев)
9
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
140
Номер в семье
3
Сословие
Мещане
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 320
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 140
01 | Лаптев Илья Никитич: 34 года | Мещане - хозяин
02 | Лаптева Агафья Павловна: 24 года | Мещане - жена [1]
03 | Лаптев Василий Ильич: , 9 месяцев | Мещане - сын [1]
04 | Зубов Харитон Георгиевич: 60 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
05 | Новопашин Александр Михайлович: 10 лет | Крестьяне из государственных - ученик
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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