Лаптев Илья Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптев Илья Никитич

Лаптев Илья Никитич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Лаптев Илья Никитич
Пол
муж
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1863
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
140
Номер в семье
1
Сословие
Мещане
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 320
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 140
01 | Лаптев Илья Никитич: 34 года | Мещане - хозяин
02 | Лаптева Агафья Павловна: 24 года | Мещане - жена [1]
03 | Лаптев Василий Ильич: , 9 месяцев | Мещане - сын [1]
04 | Зубов Харитон Георгиевич: 60 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
05 | Новопашин Александр Михайлович: 10 лет | Крестьяне из государственных - ученик
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.