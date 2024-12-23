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Слепцова Марья Владимировна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Слепцова Марья Владимировна
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1881
Родственная связь
прислуга
Номер семьи
139
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 318
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 139
01 | Плясовских Василий Андреевич: 38 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Татьяна Егоровна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Александра Васильевна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Плясовских Настасья Васильевна: , 9 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Слепцова Марья Владимировна: 16 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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