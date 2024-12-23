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Яковлева Зиновия Васильевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Яковлева Зиновия Васильевна
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1878
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
138
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 316
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 138
01 | Деев Поликарп Павлович: 55 лет | Отставной солдат - хозяин
02 | Яковлева Ульяна Аггеевна: 47 лет | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
03 | Яковлева Зиновия Васильевна: 19 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
04 | Биченко Никита Петрович: 33 года | Крестьяне из временнообязанных - сожитель [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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