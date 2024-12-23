Адамов Феоген Андреевич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Адамов Феоген Андреевич
- Пол
- муж
- Возраст (месяцев)
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1897
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 137
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Место проживания
- г. Тобольск, Тобольский окр., Тобольская губ.
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 314
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 137
01 | Адамов Андрей Ксенофонтович: 61 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Адамова Анна Дмитриевна: 24 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Адамов Феоген Андреевич: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - сын [1]
- Комментарий наборщика
- возраст: менее 1 месяца
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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