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Адамов Андрей Ксенофонтович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Адамов Андрей Ксенофонтович
Пол
муж
Возраст (лет)
61
Год рождения вычисленный
1836
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
137
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 314
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 137
01 | Адамов Андрей Ксенофонтович: 61 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Адамова Анна Дмитриевна: 24 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Адамов Феоген Андреевич: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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