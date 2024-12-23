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Масулков Матвей Николаевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Масулков Матвей Николаевич
Пол
муж
Возраст (лет)
68
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
136
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из помещичьих
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 312
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 136
01 | Масулков Матвей Николаевич: 68 лет | Крестьяне из помещичьих - хозяин
02 | Тараданова Ульяна Прохоровна: 68 лет | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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