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Половникова Марья Ильинична

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Половникова Марья Ильинична
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1869
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
135
Номер в семье
2
Сословие
Из мещан
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 310
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 135
01 | Половников Иван Прокопьевич: 32 года | Из мещан - хозяин
02 | Половникова Марья Ильинична: 28 лет | Из мещан - жена [1]
03 | Половников Александр Иванович: 2 года | Из мещан - сын [1]
04 | Половникова Ольга Ивановна: 1 год | Из мещан - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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