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Кошелева Анна Афанасьевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Кошелева Анна Афанасьевна
Пол
муж
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
134
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 308
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 134
01 | Кошелев Павел Семенович: 41 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Кошелева Анна Афанасьевна: 40 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Кошелев Тарас Павлович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Кошелев Леонтий Павлович: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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