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Скоман Франц Кизимирович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Скоман Франц Кизимирович
Пол
муж
Номер семьи
126
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 292
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 126
01 | Скоман Франц Кизимирович: | Крестьяне из государственных -
Примечание: записан в листе за № 316 – работником временно пребывающим по 7-му переп. и 4-му счет. Тобольского округа
Дополнительная информация в записи
записан в листе за № 316 – работником временно пребывающим по 7-му переп. и 4-му счет. Тобольского округа
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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