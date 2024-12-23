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Грязнов Иван Ефимович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Грязнов Иван Ефимович
Пол
муж
Возраст (лет)
48
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
117
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 274
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 117
01 | Грязнов Иван Ефимович: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Грязнова Федосья Михайловна: 42 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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