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Коткова Авдотья Димитриевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Коткова Авдотья Димитриевна
Пол
жен
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1884
Родственная связь
гостья
Номер семьи
115
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 270
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 115
01 | Мозжевилов Тимофей Матвеевич: 26 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Мозжевилова Аксинья Ивановна: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Коткова Авдотья Димитриевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - гостья
04 | Толстых Александр Михайлович: 38 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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