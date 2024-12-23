Ганзур Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГанзур Алексей Иванович

Ганзур Алексей Иванович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Ганзур Алексей Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
53
Год рождения вычисленный
1844
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
113
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из помещичьих
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 266
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 113
01 | Ганзур Алексей Иванович: 53 года | Крестьяне из помещичьих - хозяин
02 | Парфенова Улита Евдокимовна: 34 года | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
03 | Попова Татьяна Спиридоновна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [2]
04 | Парфенов Трофим: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [2]
05 | Парфенова Анфиза: , 9 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.