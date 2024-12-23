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Загваздин Иван Николаевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Загваздин Иван Николаевич
Пол
муж
Возраст (лет)
59
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
112
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 264
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 112
01 | Загваздин Иван Николаевич: 59 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Загваздина Елена Степановна: 59 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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