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Черноусова Харитина Васильевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Черноусова Харитина Васильевна
Пол
муж
Возраст (лет)
65
Год рождения вычисленный
1832
Родственная связь
сожительница [1]
Номер семьи
110
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 260
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 110
01 | Дюкалюк Антон Романович: 59 лет | Крестьяне из помещичьих - хозяин
02 | Черноусова Харитина Васильевна: 65 лет | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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