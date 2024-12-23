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Дюкалюк Антон Романович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Дюкалюк Антон Романович
Пол
муж
Возраст (лет)
59
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
110
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из помещичьих
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 260
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 110
01 | Дюкалюк Антон Романович: 59 лет | Крестьяне из помещичьих - хозяин
02 | Черноусова Харитина Васильевна: 65 лет | Крестьяне из государственных - сожительница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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