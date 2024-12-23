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Кобызев Епифан Григорьевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Кобызев Епифан Григорьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
59
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
сожитель [2]
Номер семьи
109
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из временнообязанных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 257
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 109
01 | Огорелков Агапий Кириллович: 30 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Ягодина Варвара Семеновна: 50 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
03 | Ягодина Устинья Васильевна: 22 года | Крестьяне из государственных - дочь [2]
04 | Ягодин Федор Епифанович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
05 | Кобызев Епифан Григорьевич: 59 лет | Крестьяне из временнообязанных - сожитель [2]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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