Ягодина Варвара Семеновна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Ягодина Варвара Семеновна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 50
- Год рождения вычисленный
- 1847
- Родственная связь
- мать [1]
- Номер семьи
- 109
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 257
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 109
01 | Огорелков Агапий Кириллович: 30 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Ягодина Варвара Семеновна: 50 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
03 | Ягодина Устинья Васильевна: 22 года | Крестьяне из государственных - дочь [2]
04 | Ягодин Федор Епифанович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
05 | Кобызев Епифан Григорьевич: 59 лет | Крестьяне из временнообязанных - сожитель [2]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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