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Огорелков Агапий Кириллович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Огорелков Агапий Кириллович
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1867
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
109
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 257
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 109
01 | Огорелков Агапий Кириллович: 30 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Ягодина Варвара Семеновна: 50 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
03 | Ягодина Устинья Васильевна: 22 года | Крестьяне из государственных - дочь [2]
04 | Ягодин Федор Епифанович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
05 | Кобызев Епифан Григорьевич: 59 лет | Крестьяне из временнообязанных - сожитель [2]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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