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Максимова Домна Захаровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Максимова Домна Захаровна
Пол
муж
Возраст (лет)
17
Год рождения вычисленный
1880
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
106
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 249
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 106
01 | Максимова Марфа Степановна: 51 год | Крестьяне из государственных - хозяйка
02 | Максимова Домна Захаровна: 17 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
03 | Бондарюк Яков Павлович: 41 год | Крестьяне из помещичьих - сожитель [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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