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Федоров Трофим Иванович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Федоров Трофим Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1868
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
105
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 246
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 105
01 | Федоров Иван Семенович: 55 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Федорова Парасковья Аврамовна: 56 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Федоров Трофим Иванович: 29 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Федорова Дарья Филипповна: 30 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Федорова Татьяна Трофимовна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Федорова Марья Трофимовна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Федоров Яков Трофимович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
08 | Федоров Иван Иванович: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Федорова Ульяна Ивановна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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