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Петелина Настасья Онисимовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Петелина Настасья Онисимовна
Пол
муж
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
104
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 244
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 104
01 | Петелин Адриан Николаевич: 38 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Настасья Онисимовна: 36 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Куленск Андреяс Теодорович: 38 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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