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Грязнова Наталья Алексеевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Грязнова Наталья Алексеевна
Пол
муж
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1863
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
103
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 242
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 103
01 | Грязнов Артемий Иванович: 57 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Грязнова Афанасья Никитична: 60 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Грязнов Михаил Артемиевич: 37 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Грязнова Наталья Алексеевна: 34 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Грязнов Петр Михайлович: 10 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Грязнова Авдотья Михайловна: 8 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Грязнова Матрона Михайловна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
08 | Грязнов Андрей Михайлович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
09 | Грязнов Александр Михайлович: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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