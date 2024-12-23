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Петелин Василий Николаевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Петелин Василий Николаевич
Пол
муж
Возраст (лет)
48
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
102
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 240
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 102
01 | Петелин Василий Николаевич: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Петелина Ульяна Михайловна: 39 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Петелина Марья Васильевна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Петелин Павел Васильевич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Петелин Николай Андреевич: 72 года | Отставной солдат - отец [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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