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Мозжевилова Ульяна Михайловна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Мозжевилова Ульяна Михайловна
Пол
муж
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1856
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
101
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
с. Загваздинское
Место события
с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 238
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 101
01 | Мозжевилов Естафий Павлович: 55 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Мозжевилова Ульяна Михайловна: 41 год | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Мозжевилова Елена Евстафиевна: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Мозжевилов Павел Евстафиевич: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Мозжевилов Сергей Евстафиевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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