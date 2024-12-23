Петелина Авдотья Филипповна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Петелина Авдотья Филипповна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 66
- Год рождения вычисленный
- 1831
- Родственная связь
- теща [1]
- Номер семьи
- 100
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- с. Загваздинское
- Место события
- с. Загваздинское, Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.336, лист: 236
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 100
01 | Игнатьев Илья Димитриевич: 39 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Игнатьева Федора Михайловна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Игнатьев Иван Ильич: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Игнатьева Христина Ильинична: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Игнатьев Иларион Никитич: 58 лет | Крестьяне из государственных - дядя [1]
06 | Петелина Авдотья Филипповна: 66 лет | Крестьяне из государственных - теща [1]
07 | Граничина Степанида Платоновна: 30 лет | Крестьяне из государственных - работница
08 | Игнатьев Тимофей Ильич: , 1 месяц | Крестьяне из государственных - сын [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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